Первую "частную" дорогу Латвии начнут строить уже в этом году

В пятницу был заключен договор о строительстве Кекавской окружной дороги, сообщает LETA. Это первый масштабный проект в сфере дорожного строительства, который будут реализовывать в публично-частном партнерстве.

Строительство планируется начать в четвертом квартале этого года и завершить в октября 2023 года.

Кекавская окружная дорога станет участком главной государственной автодороги A7 Рига — Бауска — литовская граница с 7,78-й по 25-й километр. Общая протяженность ее полос составит около 100 км, в том числе четырехполосной дороги — 12,22 км, двухполосной — 5,36 км, параллельных дорог и путепроводов — 20,7 км.

Также проект предусматривает строительство двух туннелей, шести мостов и путепроводов, 10 кольцевых перекрестков, двух пешеходных мостов и туннелей и 6,5 км шумозащитных заграждений.

Это первый в Балтии крупный индустриальный проект публично-частного партнерства, который будет реализован на основе принципа "спроектируй — построй — содержи — финансируй".

ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC) по итогам закупки предоставило право заключить договор публичного и частного партнерства (ПЧП) о проектировании, строительстве и техническом обслуживании Кекавской окружной дороги объединению Kekava ABT, в которое входят зарегистрированный в Люксембурге инвестиционный фонд Transport Infrastructure Investment Company 2 S. C. A. SICAR (TIIC 2 S. C. A. SICAR), АО A. C. B. и OOO Binders.

Публичным партнером по проекту является государство в лице Министерства сообщения, от имени которого проект реализует LVC. Проектирование и строительство дороги не потребует финансирования со стороны государства. После окончания строительства государство в течение 20 лет полностью рассчитается с частным партнером. Срок договора ПЧП по проекту составляет 23 года.

Расходы на строительство одного километра составят около 1,23 миллиона евро без НДС. Для сравнения, при строительстве Саулкрастовской окружной дороги один километр стоил 1,25 миллионов евро.

Расходы на покупку земли, по которой будет проходить дорога, составили 4,6 миллиона евро.

Максимальные расходы на проект, по результатам закупки, должны составить 265 729 046 евро. При пересчете на момент заключения договора эта сумма сократилась с учетом ставки банков-посредников для займов и составила 250 132 500 евро.

Эта сумма будет разделена на квартальные платежи и будет выплачена частному партнеру спустя 20 лет после открытия дороги для движения.