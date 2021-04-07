По данным Национальной службы здравоохранения, первую вакцину против Covid-19 на данный момент получили 129 128 жителей Латвии, обе — 25 142 человека.

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Новейшие данные о вакцинированных были опубликованы на портале открытых данных в среду утром после перерыва в несколько дней. Эти данные показывают, что за четыре пасхальных выходных в Латвии было сделано 7128 прививок от Covid-19, причем наиболее активной вакцинация была в субботу, 3 апреля, в первый день открытия крупных центров вакцинации. В пятницу прививки получил 551 человек, в воскресенье — 1596 человек, в понедельник — 1828 человек.

Во вторник, в первый день после праздников, от Covid-19 были привиты 3652 человека, в том числе 3444 получили первую вакцину, а 208 — вторую, сообщает НСЗ.

Во вторник вакцинация проходила в 198 учреждениях. Больше всего прививок сделали специалисты Veselibas centrs 4, Veselibas centru apvieniba и Детской клинической больницы, которые вакцинировали соответственно 374, 221 и 133 человека. Около половины получивших прививку во вторник были пожилыми людьми старше 60 лет. Вакцину также получили 1216 хронических больных и 150 медицинских работников.

Во вторник в Латвии использована 2281 первая доза вакцины AstraZeneca и четыре вторых дозы этой вакцины, а также 1163 первые дозы вакцины Moderna и 203 вторых дозы этой вакцины. Один человек получил вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

Несмотря на открытие центров массовой вакцинации, темп вакцинации на прошлой неделе был на 8% ниже, чем неделей ранее. На прошлой неделе было израсходовано 21 917 доз вакцин, на позапрошлой — 23 967.

Первую прививку от Covid-19 получили 6,82% населения Латвии, обе — 1,33% населения.

Из всех 129 128 латвийцев, получивших первую прививку от Covid-19, почти половину составили люди старше 60 лет — 62 439 человек. Прививку получили также 21 499 медицинских работников, 18 015 человек с хроническими заболеваниями, 9350 сотрудников медицинских учреждений и 7340 клиентов центров социального ухода.a