Первую прививку от Covid-19 в пятницу получили 333 человека

После возобновления использования вакцины AstraZeneca первую прививку от Covid-19 в пятницу, 19 марта, получили 333 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В свою очередь вторую прививку получили 275 человек, то есть в общей сложности были вакцинированы 608 жителей.

Первую прививку получили 247 человек старше 60 лет, 38 человек с хроническими заболеваниями, 21 медик и др.

В прошлую пятницу, до приостановки использования вакцины AstraZeneca, первую дозу вакцины получили 4888 человек.

За пять дней этой недели первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4057 человек, что существенно меньше, чем неделей ранее, когда за полную неделю первую дозу вакцины получили более 10 тыс. жителей.

Как сообщалось, в пятницу после трехдневной паузы возобновлено использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.