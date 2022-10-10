Первые радары, замеряющие среднюю скорость, установят на Рижской окружной дороге

Через три месяца в Латвии начнет работать система контроля средней скорости. Это автоматическая система, которая измеряет среднюю скорость каждого транспортного средства на определенном участке дороги, опираясь на время, за которое этот участок был преодолен. Первый участок, где будут установлены радары нового типа, будет на Рижской окружной дороге, сообщает передача "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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В ближайшие месяцы новые радары разместят на 16 дорожных участках, а первой станет Рижская окружная дорога (А5). "Надеемся, что она будет оборудована уже в конце этого года или в самом начале следующего", — сказала представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

Расстояние, на котором измеряется средняя скорость, может быть разным — где-то три километра, где-то 10.

"Участки выбираются после оценки ситуации на дорогах и с учетом количества ДТП, особенностей инфраструктуры, наличия или отсутствия подключения, скоростного режима, интенсивности движения и процента грузового транспорта", — объяснила Кононова.

В Латвии в ДТП погибает очень много людей — этот уровень значительно выше среднего по Европе. Литва, где еще недавно показатель был примерно такой же, ввела систему контроля средней скорости два или три года назад, и теперь этот уровень близок к среднеевропейскому, подчеркнул директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс. А в Эстонии, где еще с девяностых действует похожая система, количество погибших в ДТП ниже, чем в среднем по Европе.

Оборудование сети контроля средней скорости и ее поддержание будет стоить Латвии около 1,2 миллиона евро.