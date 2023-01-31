Первые тройняшки этого года получат 15 тысяч евро от государства

Министерство благосостояния планирует выдать единовременное пособие в размере 15 000 евро тройняшкам, родившимся в этом году в Рижском родильном доме. Об этом говорится в проекте решения, представленном правительству на утверждение министерства.

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Сегодня министр благосостояния Эвика Силиня посетила Рижский роддом, чтобы поприветствовать семью Дины и Яниса из Стопинской волости, у которых родилась тройня — Эмилс, Анна и Микс. В этом году это первая семья в Латвии, в которой родились тройняшки.

"Я втройне рада от всего сердца приветствовать родителей новорожденных малышей! Для нас важен каждый ребенок и каждая семья. Я сама мама троих детей и знаю, как много заботы и ответственности несут родители за своих детей, поэтому поддержка со стороны государства тоже очень важна. Для новоиспеченных родителей это тройная радость, но расходы у них будут тройными. Желаю всей семье крепкого здоровья и энергии! Надеюсь, что в этом году мы встретим еще тройняшек", — подчеркнула Силиня.

Единовременное социальное пособие предназначено для семьи, в которой родилась тройня, чтобы материально поддержать семью, которой потребуются существенные ресурсы.

В 2013 году единовременное социальное пособие выплачивалось одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трем семьям, в 2016 году — двум семьям, в 2017 году — двум семьям, в 2018 году — четырем семьям, одной семье каждый год в 2019–2021 году.