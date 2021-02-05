Первые вакцины AstraZeneca в Латвию могут доставить в воскресенье утром

Первые дозы вакцины AstraZeneca против Covid-19 в Латвию могут доставить несколько раньше, чем предполагалось ранее, сообщает агенство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила источнику представитель Национальной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле, 13 439 доз вакцины AstraZeneca могут быть доставлены в Латвию в воскресенье утром 7 февраля.

Ранее ожидалось, что первые дозы вакцины этого производителя поступят в Латвию в начале следующей недели.

Как ранее сообщал Минздрав, первые дозы вакцины AstraZeneca, доставленные в Латвию, будут предназначены для первых прививок в центрах социальной помощи.

Минздрав ранее допустил, что 11 или 12 февраля в Латвию могут доставить 3600 доз вакцины Moderna. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первых прививок, а 1800 — для вторых. Предположительно, эти вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов.

Через неделю, 19 февраля, Латвия может получить 20 738 доз вакцины AstraZeneca, хотя дата доставки еще не была подтверждена в начале этой недели. На этом этапе может начаться третья фаза вакцинации в стране.

На неделе, которая начнется 22 февраля, можно ожидать доставку 15 600 доз вакцины Moderna. Эти дозы вакцины также предназначены для третьей фазы вакцинации.

Наконец, в самом конце февраля в Латвию могут доставить еще 38 697 доз вакцины AstraZeneca, срок доставки которой еще не был подтвержден в начале этой недели. Дозы этих вакцин также предназначены для третьей фазы вакцинации.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств разрешило для использования в странах Евросоюза вацкины трех производителей — Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca, но поставки всех этих препаратов задерживаются и приходят небольшими партиями, что приводит к задержкам с началом массовых вакцинаций.