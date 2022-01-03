Первый младенец, который родился в Рижском роддоме в 2022 году — мальчик

Как и в прошлый раз, первый младенец, родившийся в Рижском роддоме в новом году — мальчик. Ребенок появился на свет первого января в 1.11, весом в 4215 грамм и ростом в 55 сантиметров.

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Всего первого января в роддоме родились восемь младенцев, а второго января — 13. В последний день 2021 года, 31 декабря, появились на свет 20 малышей. Самый последний новорожденный в уходящем 2021 году — тоже мальчик, он родился 31 декабря в 23.40, рассказала представительница роддома Байба Аузане.

В 2022 году Рижскому роддому исполняется 75 лет. Больница начала работу в 1947 году, поначалу там было всего 56 кроватей, но уже к 1955 году их количество достигло 200.