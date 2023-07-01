Первый призыв в армию: к службе приступит лишь половина заявившихся добровольцев

В субботу, 1 июля, приступит к службе первый призыв Службы государственной обороны (СГО) — 254 гражданина Латвии, четверо из которых проживают за границей, сообщила представитель отдела военно-публичных отношений Министерства обороны Даниэла Рейхенбаха.

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Министр обороны Инара Мурниеце выразила удовлетворение каждым гражданином Латвии, который с 1 июля добровольно приступит к военной службе.

Как заявила министр, в то время, когда в Европе, недалеко от Латвии, бушует жестокая и бесчеловечная война, обществу важно знать, как защитить себя и свою страну. Опыт Украины показывает, что успешно защищать свою страну можно только в том случае, если граждане, имеющие понимание и навыки, будут сражаться вместе с вооруженными силами.

Солдаты первого призыва СГО будут служить в мотострелковой бригаде Сухопутных войск Национальных вооруженных сил (НВС) на базе в Адажи.

В первом призыве СГО желание стать добровольцами выразили 488 граждан Латвии. Из них 13 человек изменили свой выбор и решили поступить в профессиональную армию, а часть лиц была признана негодной к службе по возрасту или иным причинам, в том числе медицинским.