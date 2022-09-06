Первый призыв — в январе 2023-го. Кабмин одобрил введение государственной военной службы

Во вторник Кабинет министров заслушал информационный доклад о введении государственной военной службы. Одобрено введение с 2028 года военной службы мужчин 18-27 лет и добровольной военной службы женщин. Правительство намерено привлекать к военной службе максимальное число граждан, чтобы обеспечить принцип равенства в обязанности граждан участвовать в обороне государства.

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Министры поддержали предложение о постепенном введении государственной военной службы с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что министр обороны до конца сентября подаст на рассмотрение правительства проекты нормативных актов, которые необходимо принять для внедрения государственной военной службы.

До конца года Министерство обороны подаст в правительстве и план расходов на внедрение военной службы. На оборонные расходы, включая введение государственной военной службы, планируется выделять до 2027 года 3% от ВВП.

До конца сентября планируется создать две рабочих группы. Первая займется разработкой принципов деятельности государственной гражданской службы, определеним организации и финансирования. Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) во вторник указал на то, что гражданская служба не будет администрироваться Министерством обороны, эта служба будет находиться под надзором каждого из вовлеченных министерство. Гражданскую службу могут ввести через год после военной.

Вторая группа будет заниматься непосредственно внедрением государственной военной службы и администрированием необходимой базы данных.

Как уже сообщалось, что Министерство обороны по подало на рассмотрение в ответственные министерства законопроект о государственной военной службе, в котором детально поясняется суть, ход и ответственость такой службы. Одновременно подготовлены для согласования другие законопроекты, сопровождающие реформу.

Законопроект предусматривает, что срок службы — это 11 месяцев в регулярных силах Национальных вооруженных сил (НВС) или в подразделении Земессардзе или не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии исполненения служебных обязанностей и не менее 21 индивидуальных занятий и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в службу будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Лица, подлежащие государственной военной службе, в установленном законом порядке смогут заменить военную службу гражданской, что будет регулировать Закон о государственной гражданской службе. Такая возможность будет предоставляться, если человек, исходя из убеждений или религиозной принадлежности, не может активно служить, или же ему это не позволяет здоровье, но он годен для гражданской службы.

В отношении регистрации лиц, подлежащих военной службе, и призыва, законопроект предусматривает, что ответственному структурному подразделению Министерства обороны будет обеспечен бесплатный доступ к Регистру физических лиц, Регистру штрафов, Информационной система о инвалидности, Государственной информационной системе образования и системе E-veselība. Это позволит Минобороны получать соответствующие данные о призывниках.

Оценку состояния здоровья призывников будут проводить семейные врачи. Профессионально-психологическое тестирование призывников будет проводить ответственное структурное подразделение Минобороны. Оно же будет проводить повторную оценку пригодности состояния здоровья к службе в случаях признания призывника непригодным по состоянию здоровья.

Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан — это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям службы, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.

Также не подлежат призыву лица, если они являются единственным родителем ребенка, граждане, которым военная служба заменена на гражданскую, граждане, имеющее гражданство другого государства и проходившие военную службу в иностранном государстве либо прошедшие государственную гражданскую службу. Не будут призываться на службу военнослужащие профессиональной службы, непрерывно прослужившие на профессиональной службе не менее трех лет, а также выпускники профессиональной средней школы имени Оскара Калпакса.

Не могут быть призваны лица, которые по важным причинам желают проходить службу в другое время в течение ближайших трех лет, но не позднее чем до достижения ими 26-летнего возраста. Повторное решение не призывать лиц по этой причине не допускается.

Законопроект предусматривает, что каждый призывник и военнослужащий государственной военной службы несет личную ответственность за то, чтобы смена места жительства, выезд из страны или другие непредвиденные обстоятельства не создавали препятствий для прохождения службы.

О выезде из Латвии на срок более шести месяцев призывник должен письменно уведомить ответственное структурное подразделение Минобороны.

В случае смены места жительства призывник и военнослужащий должны уведомить структурное подразделение Министерства обороны об этом письменно или лично в течение 10 рабочих дней с момента постоянного проживания по заявленному месту жительства.

Призывники, проживающие или находящиеся за границей, должны будут вернуться в Латвию до достижения ими 26-летнего возраста и обратиться в ответственное структурное подразделение Минобороны для прохождения службы.