Первым решением Сейма может стать создание Министерства климата и энергетики

Первым законодательным решением 14-го Сейма может стать создание нового Министерства климата и энергетики. Об этом заявила в интервью программе Rīta panorāma депутат Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство").

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Она пояснила, что депутаты участвуют в формировании правительства, поэтому уже ведется активная работа. Парламентские комиссии будут утверждены на этой неделе, утром 21 ноября все фракции должны представить список своих представителей для работы в каждой из комиссий.

В среду, 23 ноября, составы комиссий могут быть утверждены в Сейме, а в четверг, 24 ноября, и в пятницу, 25 ноября, могут состояться первые заседания комиссий, на которых будет избрано их руководство.

Одной из законодательных инициатив нового парламента могут стать поправки к закону о формировании Кабинета министров. Политик сообщила, что для того, чтобы можно было бы утвердить правительство в планируемом новом составе, в законе нужно прописать, что в Латвии в будущем появится Министерство климата и энергетики.

Калниня-Лукашевица призналась, что члены ее партии были удивлены тактикой "Объединенного списка", который она охарактеризовала как: "шаг вперед, два назад". Политик надеется, что эта неделя будет продуктивной в контексте формирования правительства, получится согласовать общий текст правительственной декларации, а затем двигаться дальше.

"Нужно правительство, нужно срочно утвердить бюджет", — заявила Калниня-Лукашевица.

Она напомнила, что более оперативные действия Сейма необходимы и для того, чтобы на законных основаниях расширить меры поддержки украинских беженцев в Латвии.