Первыми вакцины от Covid-19 в Латвии получат медики и пожилые люди
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первыми вакцины от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники и пожилые люди, сообщила Латвийскому радио руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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Она отметила, что в настоящее время цель вакцин — снизить тяжесть заболевания и смертность, а о том, как они повлияют на распространение вируса, говорить пока рано.

Завадска сообщила, что первые дозы вакцин странам ЕС будут выделены в соответствии с численностью населения каждой страны. За первые три месяца следующего года могут быть привиты 3% населения Латвии, а к середине года вакцина может быть доступна 20% населения. Каждая страна сама решает, какие группы населения получат эти 3% вакцин, сказала руководитель совета по иммунизации.

Минздрав обратился к совету с вопросом, каким приоритетным группам в Латвии необходимо в первую очередь обеспечить вакцины. Исходя из опыта других стран, эксперты склоняются к тому, что это должны быть работники здравоохранения. Не менее важно вакцинировать и людей старшего поколения, так как их вакцинация больше всего повлияет на показатели тяжести заболевания и смертности, сказала руководитель совета.

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LETA

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LETA

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