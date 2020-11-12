Первыми вакцины от Covid-19 в Латвии получат медики и пожилые люди

Первыми вакцины от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники и пожилые люди, сообщила Латвийскому радио руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она отметила, что в настоящее время цель вакцин — снизить тяжесть заболевания и смертность, а о том, как они повлияют на распространение вируса, говорить пока рано.

Завадска сообщила, что первые дозы вакцин странам ЕС будут выделены в соответствии с численностью населения каждой страны. За первые три месяца следующего года могут быть привиты 3% населения Латвии, а к середине года вакцина может быть доступна 20% населения. Каждая страна сама решает, какие группы населения получат эти 3% вакцин, сказала руководитель совета по иммунизации.

Минздрав обратился к совету с вопросом, каким приоритетным группам в Латвии необходимо в первую очередь обеспечить вакцины. Исходя из опыта других стран, эксперты склоняются к тому, что это должны быть работники здравоохранения. Не менее важно вакцинировать и людей старшего поколения, так как их вакцинация больше всего повлияет на показатели тяжести заболевания и смертности, сказала руководитель совета.