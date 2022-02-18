Пешеходные туннели Рижского железнодорожного вокзала будут закрыты до 2024 года
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С понедельника, 21 февраля, в связи со строительством проекта Rail Baltica, будут закрыты пешеходные туннели Рижского железнодорожного вокзала со стороны Центрального рынка. Туннели будут закрыты до 2024 года, сообщили LETA представители строительной компании BeReRix.

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Всем пассажирам надо учитывать, что к железнодорожным платформам можно будет попасть со стороны улиц Гоголя и Дзирнаву, а также со стороны Привокзальной площади. Соответственно, туннели и перестают быть фактическим транзитным коридором между Привокзальной площадью и рынком для горожан.

BeReRix призывает пассажиров и посетителей вокзала с пониманием относиться к неудобствам и учитывать планируемые изменения пешеходного потока во время строительства, а также следовать указаниямм знаков и инструкциям, размещенным в городском пространстве и в здании Рижского центрального железнодорожного вокзала. При необходимости пассажирам лучше планировать более раннее прибытие на вокзал, чтобы не опоздать на поезд.

Пешеходное движение от Рижского Центрального рынка через туннели Рижского центрального железнодорожного вокзала будет закрыто до середины 2024 года. Именно в 2024 году планируется завершить строительство южной стороны нового вокзала с новыми путями. Во время строительства посетителям будет обеспечен безопасный доступ в здание вокзала и к железнодорожным платформам.

Актуальная информация о планируемых ограничениях движения транспорта или пешеходов во время строительства Rail Baltica публикуется на домашней странице Rail Baltica в интернете.

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