Петравича допустила пересмотр некоторых ограничений к празднику Лиго

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) после заседания коалиции сделала прогноз, согласно которому правительство могло бы пересмотреть действующие в стране ограничения к празднику Лиго относительно празднующих людей и возможностей заниматься спортом на открытом воздухе.

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Петравича сказала, что людей интересует, смогут ли они праздновать Лиго, сколько людей смогут собраться для празднования и можно ли будет заниматься спортом на открытом воздухе. Она пообещала, что министр здравоохранения Илзе Винькеле даст аргументированную оценку тому, какие ограничения можно было бы снять.

Министр благосостояния допустила, что правительство может пересмотреть и не продлевать в полном объеме те ограничения, которые действуют в стране в настоящее время. По ее словам, актуальным остается также вопрос, можно ли будет проводить летом лагеря для школьников и сколько воспитанников могли бы принять участие в этих мероприятиях в случае одобрения властей.

Петравича также подчеркнула, что в Латвии нет таких жестких ограничений, как в некоторых других странах.