Петравича о вспышках Covid-19 в центрах соцухода: за реализацию правил Минблага ответственны другие
Foto: DELFI

Министерство благосостояния разрабатывает инструкции по эпидемиологической безопасности, но за их выполнение отвечают другие, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр благосостояния Рамона Петравича, которую в последнее время критикуют в связи с широким распространением Covid-19 в центрах социального ухода.

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По словам министр, Минблаг отвечает за качество социальных услуг, регулярно обновляет руководящие принципы эпидемиологической безопасности и информирует центры социального ухода о нововведениях, при этом ответственность за соблюдение мер безопасности несет каждый руководитель, а контролирует их соблюдение Инспекция здравоохранения.

"Мы делаем все возможное", — заявила политик.

Она напомнила, что по запросу Минблага для тестирования работников центров социального ухода можно будет использовать экспресс-тесты. Планируется создать систему, при которой каждый сотрудник учреждения социального ухода перед работой будет проходить экспресс-тест, который, хотя и не на 100% точен, может обеспечить дополнительную защиту от заражения клиентов Covid-19.

На вопрос, почему такие тесты не были доступны ранее, Петравича ответила, что эту инициативу не поддерживали эксперты Министерства здравоохранения, которые заявили, что тесты не очень точные и дорогие.

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LETA

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Рамона Петравича Коронавирус Минблаг
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