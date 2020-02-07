Петравича об уходе Кайминьша: это самоочищение, партия была практически парализована

Представляющая KPV LV министр благосостояния Рамона Петравича назвала уход из партии ее основателя Артуса Кайминьша "процессом самоочищения" этой политической организации, который позлоляет "с этого момента ожидать нового поворота в развитии партии". Такое заявление министр сделала агентству LETA.

Петравича отметила, что до недавнего времени работа KPV LV была "практически парализована", так как из четырех членов правления на заседания являлись лишь двое, что привело к неспособности принимать официальные решения. В частности, Кайминьш перестал принимать участие в деятельности партии с тех пор, как его сместили с поста главы фракции KPV LV в Сейме.

По словам Петравичи, сейчас происходит укрепление фундамента партии, появились новые лидеры. "Есть основания смотреть в будущее партии", — пояснила политик.

В начале этого года Кайминьш и депутат Алдис Блумбергс были исключены из парламентской фракции KPV LV из-за противоречий. В субботу состоится съезд KPV LV, на котором нужно выбрать новое правление.

Сам Кайминьш заявил, что разочаровался деятельности политической организации, потому что партия больше не представляет тех ценностей, за которые он хотел бороться. Кайминьш критиковал и министров от KPV LV.