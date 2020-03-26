Петравича призвала самоуправления не отключать услуги коммунальным неплательщикам и не начислять пеню

Министр благосостояния Рамона Петравича разослала самоуправлениям Латвии письмо с призывом пойти навстречу жителям в вопросе о коммунальных платежах во время чрезвычайной ситуации с вирусом Covid-19.

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"Несмотря на принятые государством меры по поддержке, у многих в этой ситуации из-за потери работы ограничены средства к существованию. Это не дает возможности оплачивать счета за коммунальные услуги. Призываю самоуправления оказать максимально возможную поддержку и помощь, чтобы не углублять кризис", — говорится в письме министра.

Что касается конкретных действий, то Петравича ждет от самоуправлений, что те не будут прекращать предоставление коммунальных услуг в случае, если человек не платит по счетам, и не начислять пеню за просроченные платежи. Также она считает, что полезно было бы договориться с попавшими в трудную финансовую ситуацию жителями об отсроченной оплате счетов.

Предприятие Rīgas siltums уже заявило, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за Covid-19 не будет взимать штраф за просроченные платежи и отключать отопление, а с 1 апреля снизит тариф на теплоэнергию, сообщила представитель предприятия Линда Ренце.

"В этой ситуации все должны действовать ответственно и сплоченно, поэтому в рамках своих возможностей мы решили ввести меры поддержки для наших клиентов, не взимая штрафы и продолжая подачу теплоэнергии даже в том случае, если платеж просрочен", — сказал руководитель предприятия Нормунд Талцис.

Также уже с 1 апреля вступит в силу пониженный тариф на теплоэнергию — в дальнейшем он будет составлять 48,08 евро за мегаватт-час без НДС, что на 7,4% меньше, чем в настоящее время.

"Это будет самый низкий тариф на теплэнергию среди крупнейших городов Латвии", — подчеркнули в компании.