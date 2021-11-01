Петравича призвала выделить 272 млн евро на пособия пенсионерам за счет дефицита бюджета

Депутат Сейма Рамона Петравича предлагает выделить в 2022 году 271,8 млн евро на выплату единовременного пособия в размере 500 евро всем пожилым людям, лицам, потерявшим кормильца, и людям с инвалидностью.

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Депутат предлагает выделить средства на эти и другие цели в бюджете 2022 года за счет увеличения дефицита бюджета.

Целью такой выплаты в размере 500 евро стало бы уменьшение негативного воздействия от распространения инфекции Covid-19 и быстрого роста цен на энергоносители, отмечает Петравича.

Депутат также предлагает дополнительно выделить 46 млн евро на повышение заработной платы медиков и 38,1 млн евро на повышение в 2022 году в двойном размере заработной платы работникам учреждений долгосрочного социального ухода.

Одно из предложений Петравичи предусматривает дополнительное выделение 8,4 млн евро на то, чтобы с 2022 года при индексации пенсий по возрасту применять 100% реального прироста сумм страховых взносов с зарплаты без дифференциации по стажу. Как поясняет депутат, до сих пор для индексации применялась ставка 50% в общих случаях и 60-80% в случае длительного стажа страховых выплат.

Также Петравича предлагает выделить 6,9 млн евро на постепенное возобновление выплаты надбавок с 2022 по 2040 год к тем пенсиям по старости и инвалидности, которые рассчитаны в период с 2012 по 2039 годы.

Эти предложения поданы к рассмотрению проекта госбюджета на следующий год.