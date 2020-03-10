Петравича: усыновление за границу — единственный шанс для подростков из детдома

Латвийцы предпочитают усыновлять детей до шести лет и без проблем со здоровьем. Запретить усыновление за границу — это лишить подростков-сирот шанса переписать свою жизнь, считает министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

Она рассказала в интервью Латвийскому радио, что в прошлом году в Латвии не был усыновлен ни один ребенок 9-10 лет, а из возрастной группы 10-18 лет усыновили троих. Больше всего усыновляют детей до шести лет без существенных проблем со здоровьем.

Приемные семьи в Латвии не хотят брать подростков — у них нередко уже в этом возрасте бывают зависимости. Практически не усыновляют детей с функциональными нарушениями. Хотя сейчас в Латвии существует 10 приемных семей с детьми, у которых есть функциональные нарушения, большая часть из них просто переквалифицировалась, а раньше в них уже были такие дети. Нового ребенка с функциональными нарушениями усыновила только одна семья.

Иностранцы при этом усыновляют всех, кого дозволяет закон. Министр подчеркнула, что и сейчас существуют ограничения для усыновления за границу — иностранцы могут усыновлять только детей старше девяти лет, находящихся в государственных учреждениях, а также трех и более детей из одной семьи сразу либо детей с существенными проблемами со здоровьем без ограничения по возрасту. Сейчас усыновления ждут 1150 детей, 300 из них могут быть усыновленными в другие страны.

В 2017 году за границу уехало 69 латвийских детдомовцев, в 2018 — 50, в 2019 — 42. 44 из них — дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, например, с нарушениями центральной нервной системы.

По мнению министра, нужно делать все возможное, чтобы латвийские дети оставались в Латвии, и для латвийских усыновителей всегда должно быть преимущество. Возможно, стоит увеличить постадоптационный период наблюдения, который сейчас составляет два года. Но в целом, считает Петравича, ограничения для иностранных усыновителей и так достаточно жесткие. Министр боится, что если приостановить усыновление за границу до разработки нового закона, процесс затянется на годы.

В среду, 4 марта, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила мораторий на усыновление детей за границу до разработки нового закона. Ответственные учреждения должны разработать соответствующие поправки, которые еще рассмотрит Сейм.