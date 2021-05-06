Pfizer можно использовать с 16 лет. Когда в Латвии будут прививать детей?

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс сообщил, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech можно использовать для детей от 16 лет. Но портал manavakcina.lv подросткам этого возраста сообщает "Возраст вакцинации не достигнут". Кто прав? Когда можно будет прививать детей? Объясняют представители Проекта вакцинации и Латвийского агентства лекарств.

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"На сегодня целевая аудитория вакцинации — взрослое население Латвии старше 18 лет, — сообщила представитель Проекта вакцинации Агнесе Стразда. — При этом тема вакцинации молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет уже актуализировала в рабочей группе по вакцинации от Covid-19, чтобы оценить возможность прививать представителей этой группы по запросу, даже когда на это нет особого решения семейного врача или консилиума. Тем более, что уже сейчас один из производителей вакцины в описании медикамента упомянул, что ее можно использовать с 16 лет. На эту тему уже на следующей неделе появится новая информация".

На сегодня прививку от Covid-19 получили около 50 молодых людей моложе 18 лет, преимущественно с показаниями в виде хронических заболеваний. С учетом того, что Comirnaty от Pfizer-BioNTech- пока единственная вакцина, одобренная в ЕС для применения с 16 лет, подростков этой возрастной группы прививают только ей. Пока — только по медицинским показаниям, связанным с особо уязвимым для Covid-19 состоянием здоровья. После того, как производители вакцин проведут более масштабные исследования вакцин среди детей и появится решение по вакцинации до 18 лет другими вакцинам, можно будет прививать и ими.

Вчера появилось сообщение от Европейского агентства лекарств о том, что начата оценка заявки от компании, зарегистрировавшей вакцину Comirnaty, можно ли ее применять для детей 12-15 лет. Комитет по регистрации лекарств (CHMP) проводит ускоренную оценку результатов проводящегося сейчас крупномасштабного клинического исследования использования Comirnaty среди подростков от 12 лет. Выводы отправят в Еврокомиссию для принятия окончательного решения, имеющего обязательную юридическую силу для стран ЕС.

Европейское агентство лекарств надеется дать информацию о результатах этой оценки в июне, если информации, предоставленная компанией Pfizer-BioNTech, будет достаточно.

Вакцина Comirnaty была зарегистрирована в декабре 2020 года. Она содержит молекулу, называемую "РНК-посыльный" (мРНК), которая отвечает за образование S-белка. Такой же белок находится на поверхности вируса SARS-CoV-2 — он и необходим ему для проникновения в клетки организма. При введении вакцины некоторые клетки в организме человек будут считывать "РНК-посыльного" и временно производить S-белок. Впоследствии иммунная система распознает белок как чужеродный, начинает вырабатывать антитела и активирует лимфоциты, чтобы атаковать его.

Если человек позже подвергнется воздействию вируса SARS-CoV-2, иммунная система распознает его и будет готова защитить организм от него. Сам "РНК-посыльный" вакцины не остается в организме, а разрушается вскоре после вакцинации.