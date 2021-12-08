Pfizer/BioNTech: вакцина Comirnaty более эффективна от омикрона после трех доз (ДОПОЛНЕНО)

Вакцина от Pfizer и BioNTech эффективна от нового штамма коронавируса после получения трех доз, заявили представители BioNTech.

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В лабораторном исследовании Pfizer и BioNTech подтверждено, что вакцина по-прежнему эффективна от коронавируса, в том числе и от омикрона, но в случае с новым штаммом двух доз может быть недостаточно.

"Третья доза вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к штамму омикрон, наблюдаемый после двух доз в случае с другими вариантами коронавируса", сообщили представители компании.

Вакцина, предназначенная для защиты конкретно от омикрона, будет доступна в марте, сообщила компания.

24 ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вирус отличается большим количеством мутаций, что позволило ему быстро распространиться по стране. Новый штамм уже обнаружен в десятке стран, количество заразившихся превышает тысячи.