Pfizer/BioNTech: вакцина от Сovid-19 безопасна для детей от пяти до 11 лет

Предприятия Pfizer и BioNTech в понедельник сообщили, что разработанная ими вакцина против Covid-19 безопасна для прививания детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании просят медицинские агентства ЕС, США и других стран утвердить использования вакцины для этой возрастной группы.

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"Для участников в возрасте от 5 до 11 лет вакцина была безопасна, легко переносилась и вызвала сильную нейтрализующую реакцию антител", — говорится в общем заявлении компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия).

Указывается также, что доза вакцины для детей до 12 лет должна быть меньше, чем для взрослых.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет в ходе исследования получили две дозы вакцины по 10 микрограммов каждая. Компании сообщили: дозы вводились с интервалом в 21 день, количество вакцины было тщательно выверено и признано лучшим с точки зрения безопасности, переносимости и иммунитета. Доза Pfizer/BioNTech для взрослого человека — 30 микрограммов.

Предприятия указывают, что побочные эффекты у детей были аналогичны тем, которые наблюдались в возрастной группе 16-25 лет. Чаще всего сообщалось о боли и отеке в месте инъекции, а также о головной боли, ознобе и лихорадке.

Результаты испытаний Pfizer и BioNTech — первые, относящиеся к использованию вакцин от Covid-19 для детей до 12 лет. В испытаниях Pfizer и BioNTech приняли участие около 4500 детей в возрасте от 5 д 12 лет в США, Финляндии, Польше и Испании.

В Израиле уже разрешено использование вакцины Pfizer/ BioNTech в более низких дозах для детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые рискуют серьезно заболеть Covid-19 или даже умереть.

Pfizer и BioNTech также тестируют вакцину для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет и детей в возрасте от двух до пяти лет. Результаты этих испытаний ожидаются в четвертом квартале этого года.

Предприятие Moderna продолжает тестировать вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Как вакциной Pfizer/BioNTech, так и вакциной Moderna во многих странах, включая Латвию, уже прививают детей старше 12 лет.

Хотя считается, что у детей риск тяжело заболеть Covid-19 ниже, есть опасения, что "дельта"-вариант вируса может протекать тяжело и у самых юных пациентов. К тому же вакцинация детей важна, чтобы учеба в школах продолжалась очно, параллельно борьбе с пандемией.