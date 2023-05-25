Пиленс: если президент будет избран 31 мая, это станет позитивным сигналом о стабильности для общества Латвии
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Избрание президента на заседании 31 мая было бы позитивным сигналом о стабильности как для латвийского общества, так и в международном масштабе, заявил агентству LETA кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

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На вопрос о том, будет ли президент избран на заседании 31 мая или в июне придется проводить вторые выборы, Пиленс заявил, что лучше избрать президента 31 мая, так как это было бы сигналом стабильности, прежде всего обществу Латвии, а также на международном уровне нашим трансатлантическим партнерам и потенциальным инвесторам.

Между тем, на вопрос о том, как он оценивает свои шансы в свете возможности, что выдвинутого "Новым Единством" на пост президента министра иностранных дел Эдгара Ринкевича могут в одном из голосований поддержать депутаты Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", Пиленс подчеркнул, что верит в соревнование, в котором победит самый подходящий кандидат.

У "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" вместе есть 52 депутата, а для избрания президента необходимо набрать не менее 51 голоса.

Депутаты Сейма оценят кандидатов, их программы и выберут наиболее подходящего среди многолетнего чиновника высокого ранга, человека из диаспоры и сферы публичного управления и специалиста по народному хозяйству, представителя творческой индустрии, сказал Пиленс, подчеркнув, что "не видит беспокойства" по поводу предстоящих выборов.

В четверг, 25 мая, кандидат от "Объединенного списка" встретился с депутатами парламентской фракции "Прогрессивных". Пиленс отметил, что это был очень открытый, детальный разговор, в котором он изложил свою программу, рассказал о себе с профессиональной точки зрения. Кандидат получил много вопросов про экономику, народное хозяйство и важный для "Прогрессивных" "более современный формат совместной жизни".

Пиленс подчеркнул, что для него, как для консервативного человека, однополые браки являются "неприемлемой темой". В то же время предприниматель заявил "Прогрессивным", что необходимо обеспечить соблюдение прав всех жителей Латвии, которые проживают в одном домохозяйстве, вне зависимости от их социального статуса или сексуальной ориентации.

Политик заявил, что видение обеих сторон совпадает по многим вопросам о социальных и экономических процессах.

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