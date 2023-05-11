Пиленс не видит никаких оснований для отзыва своей кандидатуры на пост президента

Кандидат в президенты от коалиционного "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс не видит никакий оснований для отказа от участия в выборах. Об этом сам Пиленс заявил в интервью Латвийскому радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Действующий президент Эгилс Левитс, объявив в среду, что снимает свою кандидатуру на второй срок, призвал Улдиса Пиленса также отказаться от участия в выборах.

Пиленс сообщил Латвийскому радио, что не собирается брать самоотвод и собирается встретится со всеми парламентскими фракциями, начиная с самой крупной — "Нового Единства".

Напомним, что "Новое Единство" в четверг, 11 мая, выдвинуло в президенты многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. В свою очередь, оппозиционная партия "Прогрессивные" объявила, что выдвинет на пост президента эксперта по государственному управлению, сотрудницу Еврокомиссии Элину Пинто.

Остальные партии пока не заявили о своих кандидатах. Официально выдвинуть кандидата в президенты депутаты Сейма могут до 13 мая.

Выборы президента в Сейме состоятся 31 мая.