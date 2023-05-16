Пиленс оценивает свои шансы на президентский пост как достаточно хорошие

В интервью Латвийскому радио он сказал, что консультации с фракциями еще не начались. "На данный момент я не смотрю с точки зрения того, кто обещал голоса", — сказал кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

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По его словам, необходимо говорить о важных для общества приоритетах в контексте регионов, экономики и инфляции. Также необходимо поднимать экономику. Пиленс отметил, что Украине, несмотря на развязанную Россией войну, удалось сохранить свою экономику на уровне около 70%.

"Если бы до сих пор все шло хорошо, мы бы не были на последнем месте в Балтии", — сказал Пиленс.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента кандидатуру Пиленса, "Прогрессивные" — эксперта по публичному управлению Элину Пинто, а "Новое Единство" — министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.