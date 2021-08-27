Плакаты с фото на каждой улице Дюссельдорфа: лиепайчанка участвует в выборах в Бундестаг

36-летняя лиепайчанка Занда Мартена стала кандидатом в депутаты Бундестага от Социал-демократической партии. Ее лицо можно видеть почти на каждой улице Дюссельдорфа, потому что до выборов остался месяц и всюду висят предвыборные плакаты, пишет Latvijas avīze.

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Она живет в Германии уже 11 лет и работает юристом в компании IG Metall. В Латвии закончила бакалавриат и магистратуру, вторую магистерскую степень получила уже в Германии, в городе Бохум. Этим летом она получила докторскую степень в Бремене.

Ее родители работали в предприятии Liepājas metalurgs и иногда месяцами не получали зарплату. Она была единственной в семье, кто получил высшее образование, и проблемы рабочих и других "маленьких людей" ей очень близки. Она работает в профсоюзе и считает, что идеи социал-демократов ей хорошо подходят. Если она пройдет в Бундестаг, то будет представлять Дюссельдорф. По ее словам, сначала миссия казалась ей невыполнимой: социал-демократы в Германии сильно уступают, например, христианским демократом. Однако, считает она, благодаря Олафу Шольцу, вице-канцлеру Германии и министру финансов, у партии больше шансов.

По мнению Мартены, Германии необходим "Северный поток-2", потому что иначе отказ от угля затянется, а использование угля вредит климату.