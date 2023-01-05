План действий правительства может быть утвержден только в апреле

План действий правительства может быть утвержден в апреле, заявил в четверг на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС) руководитель Межведомственного координационного центра Петерис Вилкс.

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Сейчас началась разработка плана действий. План основан на декларации правительства и ее реализации в конкретных задачах.

Вилкс пояснил, что после обобщения мер, представленных министерствами, в начале февраля может быть готов проект плана действий правительства, после чего между премьер-министром и министрами начнутся обсуждения конкретных задач, которые необходимо выполнить.

Консультации с социальными партнерами запланированы на первую половину марта, а в конце марта или начале апреля план действий правительства может быть представлен Кабинету министров, сказал Вилкс.

Он пояснил, что процесс составления плана действий только начался, на предыдущий план действий правительства также потребовалось около четырех месяцев.

Президент Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), член правления и совладелец Karavela Андрис Бите сказал, что министерства действуют по разным принципам в вопросе подачи предложений к плану действий, поэтому ЛКРД просит после подготовки проекта плана действий обсудить с работодателями, какие предложения будут включены в план, а какие нет.

В свою очередь, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс заявил, что, по мнению ЛССП, план действий правительства должен включать повышение с 1 июля необлагаемого минимума, коллективные договоры, а также вопрос о заработной плате.