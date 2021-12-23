План Минздрава: в 2022 году привитыми от Covid-19 должны быть 75-90% жителей, ревакцинированными — 80%

В четверг, 23 декабря, Кабинет министров заслушал информационный доклад Министерства здравоохранения "О вакцинации от Covid-19 в 2022 году", который предусматривает, что в 2022 году охват базовой (первичной) вакцинацией составит 75-90% населения страны, ревакцинацией (бустерами) — 80%.

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В сфере вакцинации от Covid-19 в 2022 году поставлены несколько целей, в том числе:

Охват населения базововой первичной вакцинацией — 75% (при этом среди жителей в возрасте 60 лет и старше охват должен составить — 90%);

80%-й охват ревакцинацией населения, получившего базовую вакцинацию;

Достаточная доступность вакцин для детей 5-11 лет.

Доступность

Минздрав поясняет, что Латвия подала заявку на вакцины, разработанные в общей сложности восемью производителями (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, CureVac, Valneva, NovoVax, Sanofi GSK), пять из которых уже одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer- BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и NovoVax). Чтобы обеспечить доступность вакцин по всей Латвии, продолжит функционировать существующая система логистики вакцин от Covid-19 с центральным складом, с одним поставщиком логистических услуг в Риге, регионе пригорода Риги, Курземе и Земгале и вторым поставщиком логистических услуг в Видземе и Латгале.

Содействие

В целях обеспечения первичной вакцинацией жителей, особенно в возрастной группе от 60 лет, а также ревакцинации остальных жителей, на 2022 год запланированы различные мероприятия. Например, убеждением непривитых пожилых людей займется медперсонал, планируется привлекать к уговорам близких сениоров, а также различные сообщества, которым доверяют люди в возрасте (церкви, организации сениоров). Будут проводиться и информационные кампании, побуждающие к вакцинации.

Уже в конце этого года будет начата удобная и безопасная вакцинация детей от 5 до 11 лет.

Возможности

Оценив потребности в первичной вакцинации и ревакцинации, в 2022 году Министерство здравоохранения продолжит создание прививочных пунктов в местах, где доступность медсуслуг ниже. Например, в сотрудничестве с самоуправлениями будут созданы центры вакцинации и будут продолжены однодневные выездные вакцинации. Планируется, прививать приоритетные группы, проводить выездную вакцинацию в трудовых коллективах. В Риге планируется вновь открыть два больших центра вакцинации.

В 2022 году Минздрав продолжит реализовывать подход "вакцинация как можно ближе к повседневному распорядку жизни человека", предлагая привиться от Covid-19 в пунктах вакцинации в торговых центрах, микрорайонах. Появиться возможность получить инъекцию в аптеке. Минздрав продолжит вакцинацию по месту жительства пожилых людей старше 70 лет, людей с двигательными нарушениями и так далее.

Заявки

В 2022 году будет работать телефон 8989 Центра обслуживания клиентов и звонков. Такая форма коммуникации важны для тех жителей, которые не пользуются интернетом и не могут зарегистрироваться на manavakcina.lv, поясняет Минздрав.

Также в 2022 году решения в области информационных технологий будут улучшены за счет улучшения и расширения работы сайта manavakcina.lv.

В 2022 году на организацию вакцинации из государственного бюджета из статьи расходов на непредвиденные ситуации будет выделено до 7,76 миллиона евро согласно реальной потребности.