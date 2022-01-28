План по борьбе с алкоголизмом: будет ограничена реклама спиртного, а на лечение зависимых денег нет

В годы, когда министром здравоохранения Латвии была Илзе Винькеле, был разработать план по борьбе с алкоголизмом, который предусматривал изменить тот факт, что наша страна является лидером по потреблению алкоголя в Европе. Однако, скорее всего, предусмотренные меры по улучшению лечения алкогольной зависимости и реабилитации так и не будут реализованы. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правила маркировки, ограничение доступности и употребления спиртных напитков в игорных залах и казино — это преимущества, которые будут получены в результате реализации плана действий "По снижению потребления алкогольных напитков и ограничения алкоголизма с 2020 по 2022 год", которые назвала старший эксперт Отдела профилактики зависимостей Минздрава Санита Лаздиня.

В целом документ из 53 страниц содержит 36 различных целей с четырьмя направлениями действий.

Первое — это сокращение доступности алкогольных напитков. Например, ограничение потребления одеколона и времени продажи алкоголя.

По словам Лаздини, реализация большей части включенных в первое направление действий уже начата.

"И процесс маркировки, и игровые залы, и рекламы — там мы уже начали процесс совершенствования законодательства. Цель Минздрава — до конца года выдвинуть этот законопроект и получить одобрение Кабинета министров, чтобы далее он был рассмотрен Сеймом", — указала она.

Некоторые пункты плана продвигаются вперед, но не все. Например, Министерству сообщения нужно было создать программу коррекции поведения для тех, кто садился за руль пьяным. Введение этой инициативы уже задерживается, в законодательство она может быть внесена не раньше, чем в начале следующего года. Также ведомство должно было рассмотреть вопрос об установлении допустимого количества промилле в организме при вождении автомобиля. Планировалось заменить нынешние 0,5% на 0,2%.

В Минсообщения заявили, что, согласно результатам зарубежных исследований, снижение допустимой концентрации алкоголя в организме скорее работает как мотивирующий элемент, но статистических улучшений нет. Однако вопрос будет рассмотрен снова в подходящий для этого момент.

В плане по борьбе с алкоголизм есть второе направление действий: ограничение маркетинга алкогольных напитков и ценовая политика. Речь идет об ограничениях на рекламу, ценовых акциях, которые не были бы допустимы, например — если купишь одну бутылку, получишь вторую со скидкой. Также планируется запретить торговлю крепкимм алкоголем в мелкой ПЭТ упаковке. Однако другой пункт этого плана исполнен не будет — он бы позволил направить полпроцента от собираемого акцизного налога в Государственный фонд содействия здоровью. Было предусмотрено, что средства фонда будут использованы на проекты содействия здоровью населения. Однако планы поменялись.

Как сообщила представитель Минздрава Лаздиня, на данный момент было бы сложно создать такой отдельный фонд. Поэтому министерство решило рассмотреть другой вариант — направить акцизные сборы с алкоголя, табака и азартных игр в бюджет ведомства.

В плане есть и третье направление, которое предусматривает исследовать и контролировать то, сколько пьют латвийцы, каковы последствия и какие решения проблемы можно предложить. В рамках этого направления начаты два исследования — одно об употреблении, последствиях и профилактических преимуществах. Второе исследование анализирует употребление вызывающих зависимость веществ во время беременности.

Исследования уже показывают, что количество алкоголя, которое выпивают жители Латвии, продолжает расти.

Наконец, четвертое направление плана лечения алкоголизма, подразумевающее лечение и реабилитацию зависимых, вырисовывает наиболее печальную картину. Минздрав не надеется, что хотя бы небольшая часть из включенных в направление 12 пунктов будет выполнена. Этим возмущены и врачи, признала руководитель Службы наркологической помощи Центра наркологии Астрида Стирна.

По словам Стирны, годами нельзя найти дополнительных средств для реализации включенных в направление программ.

"Приведу пример — у нас запланированы различные амбулаторные программы психотерапии, помощь подросткам, мы предусмотрели, что следовало бы этих людей освободить от пациентских доплат, то же самое касается и медикаментов. Очень хотелось бы, чтобы в стране думали и о других заболеваниях, не только о коронавирусе", — отметила она.

В Минздраве пояснили, что четвертое направление требует больше всего денег и поэтому при недостаточном финансировании оно страдает в первую очередь. Однако есть пункты, которые продвигаются вперед. Например, норматив о вытрезвителях. Между тем, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) не знает, кого Сейм сделает ответственным за вытрезвители — самоуправления или именно министерство.