Планируется отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности
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Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений сегодня концептуально поддержала предложенные Союзом зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о документах, удостоверяющих личность, которые предусматривают отказ от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности.

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При этом будет сохранен подход, что со временем удостоверение личности станет обязательным документом для всех жителей. Например, если у человека еще нет удостоверения личности, то по истечении срока действия паспорта необходимо будет получить либо только удостоверение личности, либо, при желании, и паспорт.

В этом контексте Министерство внутренних дел предложило сохранить ранее принятую норму о том, что гражданину или негражданину Латвии, достигшему 15-летнего возраста, паспорт выдается при наличии у него действительного удостоверения личности или паспорт выдается одновременно с удостоверением личности.

В соответствии с указаниями юридического бюро Сейма к середине следующей недели должны быть подготовлены юридически обоснованные поправки к закону, которые комиссия сможет направить на дальнейшее рассмотрение в Сейм.

План отказаться от 1 мая как даты, с которой удостоверение личности станет обязательным, в основном связан с неспособностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) обслужить несколько сотен тысяч людей за столь короткое время.

В настоящее время законом предусмотрено, что с 1 мая обязательным документом, удостоверяющим личность гражданина Латвии или негражданина, достигшего 15-летнего возраста, будет только удостоверение личности. С другой стороны, паспорт при желании можно использовать в качестве документа, удостоверяющего личность.

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