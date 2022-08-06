Планируется выделить еще 2 млн евро на единовременные пособия по трудоустройству украинских беженцев

Министерство благосостояния планирует выделить еще 2 млн евро для выплаты единовременных пособий по трудоустройству украинских беженцев.

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Согласно поданному Минблагом на согласование проекту распоряжения, до 25 июля Государственное агентство занятости получило 6474 заявления на пособие в связи с трудоустройством, из них в 122 случаях в пособии было отказано, а по 5 891 заявлению принято решение о предоставлении пособия.

До 26 июля пособия выплачены 5 650 лицам на общую сумму 2,8 млн евро.

По прогнозам Минблага, в течение трех месяцев количество заявлений может достичь 11 200, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные средства для выплаты пособий.

Дополнительное финансирование в размере 2 млн будет выделено из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".