Планируются поправки в законе о труде: больше выходных для отцов и право на гибкий рабочий график
Foto: Shutterstock

Во вторник, 15 марта, правительство приняло поправки к закону о труде. Они подразумевают больше выходных по уходу за ребенком для отцов и новые права для работников. Поправки предстоит рассмотреть и принять Сейму.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно поправкам, работники, у которых есть дети младше 8 лет или родственники, которым необходима опека, смогут просить работодателя скорректировать рабочий график. Работодатель будет обязан оценить запрос сотрудника и сообщить о существующих возможностях не позже, чем в течение месяца.

Также благодаря поправкам работодатель будет обязан информировать сотрудников о некоторых важных аспектах трудовых отношений — например, об испытательном сроке и о праве сотрудника на обучение. Также впредь испытательный срок будет регулироваться более тщательно и появится пятидневный отпуск по уходу.

Также поправки подразумевают, что у отца ребенка будет право на отпуск длительностью в 10 рабочих дней — раньше это были 10 календарных дней. Отпуск по уходу за ребенком отцы смогут получить сразу после рождения ребенка и не позднее, чем через полгода после рождения ребенка.

В случае, если отцовство не установлено, по запросу матери право на десятидневный отпуск по уходу за ребенком может получить другая персона, которая не является матерью ребенка.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя