Планируются поправки в законе о труде: больше выходных для отцов и право на гибкий рабочий график

Во вторник, 15 марта, правительство приняло поправки к закону о труде. Они подразумевают больше выходных по уходу за ребенком для отцов и новые права для работников. Поправки предстоит рассмотреть и принять Сейму.

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Согласно поправкам, работники, у которых есть дети младше 8 лет или родственники, которым необходима опека, смогут просить работодателя скорректировать рабочий график. Работодатель будет обязан оценить запрос сотрудника и сообщить о существующих возможностях не позже, чем в течение месяца.

Также благодаря поправкам работодатель будет обязан информировать сотрудников о некоторых важных аспектах трудовых отношений — например, об испытательном сроке и о праве сотрудника на обучение. Также впредь испытательный срок будет регулироваться более тщательно и появится пятидневный отпуск по уходу.

Также поправки подразумевают, что у отца ребенка будет право на отпуск длительностью в 10 рабочих дней — раньше это были 10 календарных дней. Отпуск по уходу за ребенком отцы смогут получить сразу после рождения ребенка и не позднее, чем через полгода после рождения ребенка.

В случае, если отцовство не установлено, по запросу матери право на десятидневный отпуск по уходу за ребенком может получить другая персона, которая не является матерью ребенка.