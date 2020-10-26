Плановые операции в больницах могут на время прекратить из-за пандемии

На этой неделе эксперты обсудят, оказание каких плановых услуг в больницах может быть ограничено со следующей недели, сообщила в понедельник на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.

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На вопрос, какие это услуги, она сообщила, что это могут быть, например, операции в дневных стационарах, которые можно было бы прекратить на некоторое время, чтобы мобилизовать персонал для борьбы с Covid-19. Возможно, уменьшится объем услуг в неврологии, но, безусловно, будет продолжено оказание услуг онкологическим больным и неотложная помощь.

Мурмане-Умбрашко сообщила, что сегодня состоялось заседание Государственной оперативной медицинской комиссии, на котором принято решение о том, что больницы должны готовиться к наплыву пациентов с Covid-19.

Она отметила, что количество госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло с 7% до 10%, и эксперты Центра профилактики и контроля заболеваний прогнозируют, что оно может вырасти до 12,5%.

В работе больниц объявлен оранжевый режим готовности — на этой неделе они будут усиленно готовиться к возможному притоку пациентов в конце недели и в начале следующей.

Служба неотложной медицинской помощи работает с региональными больницами, чтобы сформировать так называемые транзитные отделения, куда будут доставляться пациенты с подозрением на Covid-19. Такие пациенты будут оставаться в этих отделениях, пока не будет подтвержден диагноз и принято решение о лечении.

"Будем решать, лечить ли пациента только от Covid-19 или, помимо этого, необходимо лечить и другие заболевания. Такие отделения служат для защиты персонала больниц, так как в этих отделениях персонал работает в условиях особой предосторожности", — сказала госсекретарь Минздрава.