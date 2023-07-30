"Плата растет, а качество — нет". Студенты критикуют общежития
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Перед началом нового учебного года завершаются последние работы по благоустройству студенческих общежитий. Издержки студентов на койко-места заметно возросли, однако качество служебных гостиниц остается прежним — на это указывает Латвийское объединение студентов.

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Как отмечает Rus.LSM со ссылкой на LTV, студенты из Валмиеры и других городов Латвии жалуются на инфляцию —она больно ударила по их карману. И когда они видят плвышение цен на проживание в общежитии, у них рождается закономерный вопрос: за что именно они платят такую надбавку?

"Мы сейчас столкнулись с тем, что есть служебные гостиницы, которые ощутимо подняли цены, учитывая инфляцию. Однако их качество не поспевает за повышением цены", — говорит представитель объединения Лива Вайваде.

В среднем по стране цена койко-места в общежитии — около 150 евро вместо прежних 100 евро. Но есть и такие цены, что конкурируют со стоимостью аренды квартиры в Риге.

"Ну, тут уж выбор за самим студентом", — говорят в объединении. Однако большинство студентов признает, что найти жилье себе по карману если и возможно, то это сопряжено с рядом проблем.

Что до общежитий, случается, что жильцы порой страдают зимой от холода — потому что здания не ремонтируются (как и комнаты).

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