Плата за въезд в Юрмалу повысится на 50% и станет круглогодичной

С 1 апреля следующего года плата за въезд в Юрмалу станет постоянной, а не будет взиматься только в летний сезон. К тому же плата повысится: за въезд каждой автомашины придется платить три, а не два евро, как было прежде. Такое решение приняли депутаты Юрмальской думы.
Самоуправление аргументирует свое решение тем, что нужно снижать поток транзитного транспорта, идущий через курортный город, и мотивировать жителей выбирать экологический вид транспорта. Юрмальское самоуправление напоминает о возможности использовать объездной путь — Вентспилсское шоссе.
Для самих юрмальчан — тех, кто задекларировал место жительства в городе-курорте — въезд, как и прежде, будет бесплатным.
Плата за абонементные пропуска для машин в Юрмалу не возрастет. Так абонемент на 7 дней будет стоить 10 евро, на месяц или 30 дней — 31 евро, на три месяца или 90 дней — 55 евро.
Пропуск на год обойдется в 180 евро (0,49 евро за сутки), на полгода — в 107 евро, на 270 дней — в 150 евро.
Пока порядок оплаты не меняется. В период с 1 октября этого года по 1 апреля следующего года въезд в Юрмалу будет по-прежнему бесплатным.
Юрмальское самоуправление отмечает, что с каждым годом движение в городе становится все интенсивнее. Об этом свидетельствует и то, что ежегодно растет количество пропусков, выданных в летний период.
Доходы от продажи пропусков составляют примерно 2,7 млн евро в год. В 2021 году только в ремонт улиц самоуправление планирует вложить 6,3 млн евро. Общие доходы Юрмалы — примерно 93 млн в год, поэтому поступления от продажи пропусков достаточно значимы для города.
Пропускной режим в Юрмале был введен еще в 1996 году. Плата за въезд осенью и зимой была отменена в 2013 году. В 2017 году была введена система автоматического контроля пропусков.