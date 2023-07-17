Плюс 814 000 евро: латвийским спортсменам и медалистам увеличили пособия

Со июля этого года увеличен объем средств государственного бюджета в рамках подпрограммы High-End High sports, который направлен на финансирование спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала олимпийской сборной Латвии. Об этом сообщает Олимпийский комитет Латвии (LOK).

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С июля этого года увеличен объем средств государственного бюджета в рамках подпрограммы High-End High sports, который направлен на финансирование спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала олимпийской сборной Латвии. Об этом сообщает Олимпийский комитет Латвии (LOK).

На основании контракта, заключенного между Министерством образования и науки (МОН) и LOK, также увеличен размер пособий для олимпийских медалистов.

Общий объем госфинансирования увеличен на 814 000 евро. Из них 40% (или 325 600 евро) направлено федерациям отдельных видов спорта на покрытие расходов, а 60% (или 488 400 евро) составило дополнительное финансирование на пособия спортсменам, тренерам и вспомогательному персоналу олимпийской сборной Латвии.

Таким образом объем золотой квоты (в общей сложности 38) увеличивается с 32 000 евро до 40 000 евро, серебряной квоты (в общей сложности 72) — с 16 000 до 20 000 евро, а бронзовой (в общей сложности 111) — с 8 000 до 10 000 евро.

Для медалистов Олимпийских игр, в зависимости от полученной медали, пособия увеличиваются на 50%. Для золотых медалистов (12 человек) — с 600 до 900 евро; для серебряных медалистов (16 человек) — с 450 до 675 евро, а для бронзовых медалистов (семь человек) — с 350 до 525 евро. Общее увеличение составляет 50 550 евро.

Также предусмотрено дополнительное финансирование стартов молодежной сборной Латвии на Европейской юношеской летней Олимпиаде "Марибора-2023" (Словения), которая пройдет в этом году с 23 по 29 июля. Для обеспечения членства команды и ее оборудования выделяются средства государственного бюджета в размере 68 650 евро.