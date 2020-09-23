По делу об убийстве Павла Ребенока полиция призывает водителей прислать записи с видеорегистраторов
Foto: LETA

Полиция призывает автоводителей, которые находились в районе места убийства адвоката Павла Ребенока, связаться с полицией и прислать записи видеорегистраторов.

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Полиция просит отозваться водителей, проезжавших 19 и 20 сентября в окрестностях Лангстини, Упесциемса, Суниши, Аматниеки, Балтэзерса и Личи.

Также полиция призывает общественность, особенно жителей вышеупомянутых территорий, предоставлять информацию, которая может быть полезна для следствия.

В полицию необходимо сообщать о подозрительных лицах, автомобилях или происшествиях, которые могут иметь отношение к убийству Ребенока, в Лангстини и его окрестностях незадолго до 20 сентября.

Жителям Лангстини рекомендуется обращать внимание на предметы, обнаруженные на их территории и прилегающих территориях, которые могут иметь значение для расследования, например, инструменты, подходящие для взлома дверей, чужую одежду, перчатки, маски и др.

При обнаружении любого из этих предметов полиция просит сохранить их нетронутыми и сообщить в Госполицию.

Для предоставления информации с полицией можно связаться по электронной почте kipinfo20@vp.gov.lv или по телефонам 67075388 и 67075257. Анонимность гарантируется.

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LETA

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LETA
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