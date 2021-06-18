По крайней мере одной дозой вакцины от Covid-19 в Латвии привиты 30% населения

С начала вакцинации в Латвии по крайней мере одну прививку от Covid-19 сделали 30% населения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 11 148 человек, в том числе первую дозу — 3220, вторую — 6533, а 1395 человек привились вакциной Johnson & Johnson (J&J), которая вводится один раз.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в целом получили 577 410 человек, завершили процесс вакцинации 418 820 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 30,59% населения, завершили процесс вакцинации 24,6%.



