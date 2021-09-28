По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 900 000 жителей Латвии

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 910 311 человек, а 836 007 полностью вакцинированы, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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48% населения начали вакцинацию от Covid-19, а 44% завершили ее. В возрасте старше 12 лет вакцинацию начали 55,51% населения, завершили - 50,82%. Самый высокий охват наблюдается в возрастной группе от 70 до 79 лет, где 62% человек начали вакцинацию.

Среди медицинских работников 93% получили хотя бы одну дозу вакцины, а 86% прошли полный курс вакцинации. Среди клиентов и сотрудников центров социального ухода хотя бы одну дозу получили 77%, а 68% прошли полный курс вакцинации. Среди работников сектора образования хотя бы одну дозу вакцины получили 75%, а 73% прошли полный курс.

В возрастной группе старше 65 лет по крайней мере 56% получили одну прививку, а 50% прошли курс вакцинации.