По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили почти 59% населения Латвии
Foto: LETA

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 58,6% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В последние недели в связи с требованием обязательной вакцинации для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации.

В понедельник вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 7889 человек, в том числе 3985 — первую прививку, а 1253 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 2237 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 414 человек получили дополнительную дозу вакцины.

В целом в Латвии вакцины от Covid-19 получили 1 104 559 человек, а завершили процесс вакцинации 979 180 человек, что составляет 52,2% населения Латвии в соответствии с данным Центрального статистического управления о численности населения в июле 2021 года.

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LETA

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