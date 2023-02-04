По Латвии в рамках операции идет активное перемещение бронетехники США
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В настоящее время в странах Балтии производится ротация подразделений США в рамках операции Atlantic Resolve, поэтому в Латвии наблюдается активное перемещение бронетехники, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

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Возможно, в связи с войной в Украине перемещение техники привлекло внимание людей, которые активно делятся в социальных сетях видео, на которых видно, как по Риге перемещается американская военная техника, в том числе танки и гаубицы. На одном из видео заснято, как техника перевозится по железнодорожному мосту, и ролик сопровождается текстом о том, что идет подготовка к войне.

В НВС отметили, что с тех пор, как в Латвии размещены подразделения союзников по НАТО, перемещение военной техники не является чем-то новым - оно происходит и во время ротации подразделений союзников, и во время учений.

США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель - продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.

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