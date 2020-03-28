По меньшей мере треть новых случаев заболевания Covid-19 связана с поездками за границу

По меньшей мере треть из подтвержденных за минувшие сутки заболеваний Covid-19 связана с путешествиями за границу, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). ЦПКЗ пояснил, что сегодня была начата работа с 25 людьми, у которых обнаружены новые случаи заболевания.

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Девять заболевших вернулись из Англии, Нидерландов и Швеции, а двое заразились от члена семьи, который вернулся из-за границы. Работа по исследованию новых случаев заражения продолжается.

Как сообщалось, общее количество заболевших коронавирусом в Латвии составляет 305 человек. За последние сутки анализы сдали 1046 человека с подозрением на Covid-19, а в общей сложности в Латвии на данный момент было проведено 12 748 теста.

На лечении в стационарах находится 21 человек с Covid-19. Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков сообщил, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония. В Рижской Восточной клинической университетской больнице агентству LETA сообщили – несмотря на то, что пациенты лежат в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильное, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. У двоих из них – двустороннее воспаление легких, а один пациент старше 90 лет и страдает различными заболеваниями.

В среду на пресс-конференции Перевощиков сообщил, что эпидемиологам впервые не удалось определить эпидемиологическую связь некоторых новых случаев с каким-то конкретным случаем заболевания или путешествием за границу – это означает, что в Латвии началась трансмиссия коронавируса. До этого момента Covid-19 обнаруживали в основном у более молодых людей, что, по словам специалиста, свидетельствует о начальной стадии эпидемии.

Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "в первую очередь болеют молодые и подвижные, которые затем заражают пожилых, сидящих дома". Исходя из этого, в рамках стратегии Латвии в отношении ограничения распространения Covid-19 будет уделено особое внимание более молодым заболевшим, пока они не заразили пожилых, объяснил Думпис.