По окончании ЧС, больные Covid-19 и контактные лица по-прежнему будут обязаны самоизолироваться
Foto: Shutterstock

Даже после окончания чрезвычайной ситуации, эпидемиологи в случае подозрений смогут обязать человека не посещать работу и учебу очно, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Centrālā laboratorija.
centrala-laboratorija-logo

Поправки к закону об эпидемиологической безопасности подразумевают, что после окончания чрезвычайной ситуации в случае необходимости сохранится возможность ограничить не только профессиональную деятельность, но и ограничить участие в образовательном процессе.

Это касается не только больных Covid-19 и их контактных лиц, но и других людей, например, явившихся с территорий повышенного риска заражения. В свою очередь, больных Covid-19 и их контактных лиц можно будет включать в работу только в удаленном режиме.

Эти поправки позволят установить более строгие требования к лицам, занятым в сферах, связанных с повышенным риском для здоровья других людей. Эпидемиологи смогут продолжать собирать и обрабатывать информацию о больных и их контактных лицах, а также обязать человека самоизолироваться.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form