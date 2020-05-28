По окончании ЧС, больные Covid-19 и контактные лица по-прежнему будут обязаны самоизолироваться

Даже после окончания чрезвычайной ситуации, эпидемиологи в случае подозрений смогут обязать человека не посещать работу и учебу очно, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Поправки к закону об эпидемиологической безопасности подразумевают, что после окончания чрезвычайной ситуации в случае необходимости сохранится возможность ограничить не только профессиональную деятельность, но и ограничить участие в образовательном процессе.

Это касается не только больных Covid-19 и их контактных лиц, но и других людей, например, явившихся с территорий повышенного риска заражения. В свою очередь, больных Covid-19 и их контактных лиц можно будет включать в работу только в удаленном режиме.

Эти поправки позволят установить более строгие требования к лицам, занятым в сферах, связанных с повышенным риском для здоровья других людей. Эпидемиологи смогут продолжать собирать и обрабатывать информацию о больных и их контактных лицах, а также обязать человека самоизолироваться.