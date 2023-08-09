По следам бури: ГПСС закупает новые технологии для оповещения жителей

Рассылка текстовых оповещений — недостаточно оперативный способ, чтобы предупредить жителей об опасности в случае природных стихий наподобие недавней бури. Поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) начала закупку новых и более современных технологий оповещения, сообщает LSM.

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Речь, в частности, идет о технологии Cell Broadcast ("сотовое вещание").

Технология Сell broadcast предназначена для массовой рассылки информации абонентам, находящимся в определенной местности. Она похожа как смс, но использует другой канал связи, сеть GSM. Ее ключевое отличие от службы коротких сообщений от точки к точке — возможность обмена сообщениями с геотаргетингом и геозоной "один ко многим". Одно сообщение Cell Broadcast может одновременно добраться до большого количества телефонов. Все операторы мобильной связи и все модели телефонов поддерживают эту технологию.

Как объяснил заместитель главы VUGD Ивар Накуртс, это поможет предупреждать людей оперативнее. По его словам, введение этого способа правительство поддержало еще в 2021 году, а в прошлом году было выделено финансирование. Сейчас идет закупка. "Если с закупкой все пройдет гладко, мы надеемся, что к лету 2024 года эту систему можно будет ввести в Латвии", — рассказал Накуртс.

Он добавил, что VUGD призывала ввести эту систему еще в 2014 году, когда ее самой первой из стран Балтии ввела Литва. "Но — как всегда — в сфере внутренних дел была борьба за приоритеты и распределение финансов", — посетовал Накуртс.

Говоря о нынешней ситуации, он объяснил, что SMS не использовали потому, что конкретные места, где будут самые сильные последствия непогоды, было нельзя достаточно точно и своевременно спрогнозировать. Рассылка смс была бы слишком медленной, и за это время люди бы потеряли доверие к этим сообщениям.

"Чтобы один оператор разослал сообщения своим клиентам, может понадобиться шесть часов, и это в лучшем случае", — объяснил Накуртс, добавив, что некоторые клиенты могли бы получить смс через 12 часов.

Новая технология будет стоить около 4,3 миллиона евро, пока что в конкурсе закупок участвуют пять претендентов.