По совету блогера: кинотеатр стал предупреждать об ЛГБТ+ персонажах в детских мультфильмах

Несколько дней назад блогер и помощница депутата Майя Арманева (Латвия на первом месте) сообщила на своей странице в Instagram, что получила жалобы родителей на содержание мультфильма Disney "Странный мир" (Strange world), в котором показаны ЛГБТ+ отношения. Несколько дней спустя латвийские кинотеатры, в том числе рижский Forum Cinemas, разместили предупреждение перед фильмом.

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Как заявила Арманева, родители имеют право знать заранее о содержании подобных фильмов. Активисты же считают произошедшее тревожным звонком и дискриминацией — предупреждать об ЛГБТ+ персонажах ничем не отличается от предупреждения о персонажах евреях или черных персонажах. Ранее кинотеатры уже размещали предупреждения к фильмам по просьбе родителей — правда, тогда это были предупреждения о насилии в фильме.

"Слово "предупреждение" говорит том, что в фильме присутствует нечто неприемлемое. Некоторые классифицируются по закону. Но такого, чтобы в описании фильма указывалось об ЛГБТ+ тематике, еще не случалось. Это как предупреждение о том, что в мультфильме будут черные персонажи или евреи, с точки зрения дискриминации — разницы никакой. Мы оценим, следует ли передать этот вопрос омбудсмену",— заявил правозащитник и ЛГБТ+ активист Карлис Залитис порталу TVNET.

"Как родители собираются защищать детей от репрезентации реального мира? Предупреждение защищает от того, что наносит вред, в данном случае Майя Арманева относится так ко всему ЛГБТ+ сообществу", — пишет в соцсетях активистка Виктория Ткаченко.

В Национальном центре кино порталу сказали, что содержание фильмов классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов (Правила Кабинета министров Nr. 587), цель этой классификации — защита детей от вредного содержания фильмов и информирование родителей или опекунов о вредном содержании фильмов. По латвийскому закону, указаний на тему ЛГБТ+ в этих указаниях нет, и информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.

Сейчас мультфильм "Странный мир" входит в категорию 7+. В соответствии с регламентом, в фильме проблемные темы трактуются разумно и подходящим для детей образом, допускается обнаженная натура без сексуального контекста и имеются некоторые косвенные отсылки к сексуальному поведению.