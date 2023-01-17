По три сантиметра в час: Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает снижаться

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает снижаться примерно на 3 см в час, сообщает со ссылкой на Латвийский центра окружающей среды, геологии и метеорологии агентство LETA.

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За последние сутки уровень воды упал более чем на полметра. С утра субботы, когда уровень воды в Екабпилсе достиг самого высокого показателя за последние десятилетия, он упал более чем на 1,2 метра.

В 5 часов во вторник уровень воды на наблюдательной станции в Екабпилсе был на 7,67 метра выше нулевой отметки.

ЛЦОСГМ пока не отменил красное предупреждение в Екабпилсе — оно будет действовать до 14:00 среды, 18 января. На Плявиньском водохранилище по-прежнему действует оранжевое предупреждение, а на реках в остальной части страны — желтое предупреждение о высоком уровне воды.

Уровень воды в Даугавы выше Екабпилса продолжает постепенно снижаться, но в ближайшие дни начнется повышение, так как ожидаются осадки, а температура воздуха в верхнем течении Даугавы к середине недели поднимется до +6 градусов.