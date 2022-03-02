По всей Латвии пройдут организованные самоуправлениями митинги в поддержку Украины
Foto: Shutterstock

В среду, 2 марта, в 18:00 по всей Латвии пройдут митинги в поддержку Украины, чтобы выразить солидарность с украинским народом и осудить российское вторжение и военную агрессию, сообщили агентству LЕТА представители Латвийского союза самоуправлений.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Акция пройдет в Риге на бул. Калпака напротив здания посольства России, в Елгаве — на площади герцога Екаба, в Вентспилсе — на площади Лиела, в Резекне — в Фестивальном парке, в Лиепае — у здания Лиепайского университета.

Акции, концерты, богослужения в поддержку Украины пройдут также в Огре, Сигулде, Прейли, Лимбажи, Цесисе и других самоуправлениях Латвии.

Самоуправления приглашают жителей приходить с украинскими флагами или другой атрибутикой, не выражающей ненависти или агрессии. Также важно помнить об эпидемиологических требованиях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться