По всей Латвии пройдут организованные самоуправлениями митинги в поддержку Украины

В среду, 2 марта, в 18:00 по всей Латвии пройдут митинги в поддержку Украины, чтобы выразить солидарность с украинским народом и осудить российское вторжение и военную агрессию, сообщили агентству LЕТА представители Латвийского союза самоуправлений.

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Акция пройдет в Риге на бул. Калпака напротив здания посольства России, в Елгаве — на площади герцога Екаба, в Вентспилсе — на площади Лиела, в Резекне — в Фестивальном парке, в Лиепае — у здания Лиепайского университета.

Акции, концерты, богослужения в поддержку Украины пройдут также в Огре, Сигулде, Прейли, Лимбажи, Цесисе и других самоуправлениях Латвии.

Самоуправления приглашают жителей приходить с украинскими флагами или другой атрибутикой, не выражающей ненависти или агрессии. Также важно помнить об эпидемиологических требованиях.