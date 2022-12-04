По всей Латвии затруднено движение из-за снега и обледенения дорог

Утром 4 декабря по всей Латвии затруднено движение транспорта из-за снега и обледенения на дорогах, сообщает Центр дорожной информации государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi.

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Утром 4 декабря по всей Латвии затруднено движение транспорта из-за снега и обледенения на дорогах, сообщает Центр дорожной информации государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi.

Всего на дорогах страны сейчас работают 120 единиц техники, расчищая от снега заснеженные участки дорог, посыпая скользкие участки дорог противоскользящими материалами.

Движение затруднено на Таллиннском, Видземском, Валмиерском шоссе, Рижской объездной дороге, Даугавпилсском, Резекненском, Бауском, Елгавском, Лиепайском и Вентспилсском шоссе.

Водителям следует соблюдать осторожность при движении по дорогам Лиепая – Руцава, Гребнево – Медуми, а также по объездным дорогам Даугавпилса и Резекне.

Движение по региональным автомагистралям затруднено и по всей Латвии.

4 декабря небо в Латвии полностью закроют тучи, во многих местах будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в воскресенье ожидается в пределах 0...-3 градуса. Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер.

В Риге в воскресенье днем будет облачно, некоторое время будет идти снег. На дорогах возможно обледенение. Будет преобладать слабый юго-восточный, южный ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градус по Цельсию.