По выходным и праздникам на АЗС нельзя будет купить средства для ухода за автомобилем

По выходным и праздничным дням на автозаправочных станциях (АЗС) нельзя будет купить средства для ухода за автомобилем.

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Представитель Минэкономики Дидзис Бруклитис пояснил, что по выходным и праздничным дням на АЗС будут продаваться только горючее, продукты питания и гигиенические товары. Запрет распространяется на такие товары, как, например, стеклоомыватель или автомобильное масло.

Как пояснили в Минэкономики, категория "гигиенические товары" включает шампуни, средства гигиены полости рта, зубные щетки, мыло, средства для мытья тела, туалетную бумагу, носовые платки, косметические салфетки, полотенца, столовые салфетки, прокладки, тампоны, памперсы и маски для лица.