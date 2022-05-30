По заявлению депутата "Согласия" начато дело о закупке миллиона "непригодных респираторов"

По заявлению бывшего депутата Сейма Ивара Зариньша ("Согласие") возбуждено уголовное дело по факту приобретения почти миллиона непригодных респираторов у Titled в начале пандемии Covid-19. Об этом сообщили представители партии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще будучи депутатом, Зариньш в феврале обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением — выявленные факты говорили о закупке почти миллиона непригодных респираторов у производителя Titled. Депутат призвал проверить правомерность и соответствие этой закупки государственным интересам.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции приняло решение возбудить уголовное дело о закупке, которая была проведена с нарушением условий заключенных договоров и технических требований.

Ранее Зариньш осуществлял парламентский надзор, подавая запросы министрам, ответственным за эту закупку, а также премьер-министру.

По словам политика, лица, ответственные за эту закупку, не смогли обосновать, что она осуществлялась в интересах общества.

Зариньш ранее обращался в Генеральную прокуратуру и Службу финансовой разведки с просьбой принять необходимые процессуальные меры по фактам, указанным в его заявлении, чтобы выяснить, не содержат ли действия Titled и ответственных должностных лиц признаков возможного преступления.