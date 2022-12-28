По заявлению детей Суд Сатверсме рассмотрит конституционность перевода частных школ на латышский

Суд Сатверсме начал дело по заявлению учащихся в основной школе и дошкольном учебном заведении Даны и Доминика Джибути. Они просили рассмотреть соответствие Конституции закон о переводе всех учебных заведений на латышский язык.

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В заявлении сказано, что заявители — учащиеся, которые идентифицируют себя как живущих в Латвии представителей национальных меньшинств, их родной язык — язык нацменьшинства, и они учатся в частном учебном заведении на языке нацменьшинства по программе дошкольного образования и основного образования.

Заявители просят проверить Закон об образовании — пункт 1.1 девятой статьи, первый подпункт 102 пункта условий перехода и первый, пятый и шестой пункт принятого 29 сентября 2022 года законопроекта "Поправки к Закону об образования" на соответствие первой, 112-й и 114-й статье Сатверсме.

Пункт 1.1 девятой статьи Закона об образовании гласит, что в частных учебных заведениях общее и профессиональное образование на уровне основного и среднего образования учащиеся получают на государственном языке. Поправки от 29 сентября 2022 года отменяют пункт 2 девятой статьи, пункт 1 второй части 38 статьи и статью 41 Закона об образовании. Это все статьи, которые предусматривали возможность получения общего образования на языках нацменьшинств.

Первый подпункт 102 пункта условий перехода устанавливает, что поправки, отменяющие 41 статью, вступают в силу 1 сентября 2023 года. Они касаются дошкольного образования и реализации программ общего образования в первом, четвертом и седьмом классе.

Первая статья Конституции гласит, что Латвия — независимая демократическая республика, а первое предложение статьи 122 — что у каждого есть право на образование. Статья 114 предусматривает, что у национальных меньшинств есть право сохранять и развивать свой язык, а также этническое и культурное своеобразие.